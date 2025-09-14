【モデルプレス＝2025/09/14】元HKT48の田島芽瑠が14日、自身のInstagramを更新。美しい水着姿を披露した。【写真】元HKT48メンバー、美ボディ輝くSEXY水着姿◆田島芽瑠、水着姿披露田島は「夏も終わりか〜グランピングに韓国に沖縄にフェスにと今年も夏を満喫できて最高でした」とコメントし、美しい海を背景に水着姿を公開。一部分がカットアウトされた美しい谷間が際立つ変形デザインの赤い水着で持ち前のスタイルを披露した。