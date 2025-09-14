映画『劇場版 鬼滅の刃 無限城編第一章猗窩座再来』（以下『鬼滅の刃』）が韓国で2日連続ボックスオフィス1位を走っている。【比較画像】『鬼滅の刃』、韓国では“耳飾り”が修正韓国映画振興委員会の映画館入場券統合ネットワークによると、9月13日『鬼滅の刃』は観客15万6120人を動員し、累計434万6072人を記録。2日連続でボックスオフィス1位を守った。（画像＝Animax Broadcasting Korea）『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』