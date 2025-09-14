SC軽井沢クとの決勝第2戦、指示を出すフォルティウスの吉村（手前）＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦最終日は14日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで女子決勝が3戦先勝方式で行われ、フォルティウスがSC軽井沢クに7―6で勝って2勝2敗で並び、決着は最終第5戦にもつれ込んだ。五輪最終予選は12月にカナダで開催される。