ストリートファッション好き必見♡ 世界的に人気の「MLB」と、自由なスピリッツを掲げる「MARY QUANT」が夢のコラボを実現しました。PUBLUXから登場するラインナップは、スタジアムジャケットやフーディーなど全5型。球団モチーフとデイジーアイコンが融合した特別感あふれるデザインで、この秋のワードローブにぴったりのアイテムが揃います。 MLB×MARY QUANTのコラボラインナ