◇MLB ジャイアンツ-ドジャース(日本時間14日、オラクル・パーク)ドジャースのマックス・マンシー選手が頭部へ死球を受けました。マンシー選手は右脇腹の軽度の肉離れから、9日に戦線復帰したばかり。その後出場を続けていましたが、前日13日のジャイアンツ戦で死球を受けていました。そしてこの試合、「4番・サード」で先発出場したマンシー選手。6回表、先頭打者として打席に入ると、相手左腕が投じた94.1マイル(約151.4キロ)の