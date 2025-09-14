2025年9月20日、ヨガ・瞑想指導の世界第一人者で、ヨグマタ（ヨガの母）と呼ばれる相川圭子さんが、ニューヨークのタイムズスクエアで開催される国際平和デーのコンサートに特別ゲストとして出演する。【写真】公開サマディ後に人々を祝福する相川さん国際平和デーは、1981年に国連が定めた平和の記念日。すべての人々にとって共通の理想である国際平和を記念、推進していく日として毎年9月の国連総会開催日に設定されていた。2002