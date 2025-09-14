ながさきピース文化祭が14日開幕しました。 初日を飾る行事として長崎市では流鏑馬まつりが行われています。 見事、的を射抜くと大きな歓声が上がりました。 ながさきピース文化祭初日の14日、長崎市の県庁舎跡地で行われている「流鏑馬まつり」。 （来場者）「かっこよかった」「楽しかった」 まつりでは、長崎くんちの踊町の場所踏みや流鏑馬の体験会も行われます。 「文化をみんなに」をキャッチフレー