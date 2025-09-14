14日の新潟県内は、雨のピークを越えましたが、引き続き土砂災害などに注意・警戒が必要です。大気の非常に不安定な状態が続いている県内。14日朝までの12時間に降った雨の量は糸魚川市平岩で60．5ミリなどとなりました。雨のピークは越えましたが、前線の影響が続き15日朝までの24時間に降る雨の量は最大40ミリと予想されています。新潟地方気象台は、上・中・下越で14日夕方まで土砂災害や河川の増水などに注意・警