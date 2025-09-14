任期満了に伴う胎内市長選挙は14日が投開票日です。午前11時現在の投票率は18.43％となっています。任期満了に伴う胎内市長選には届け出順に、新人で前市議の薄田智さんと、現職の井畑明彦さんの2人が立候補しています。選挙戦は2期8年の井畑市政の評価や、生涯学習施設の建設候補地などが争点となっています。投票は市内18か所の投票所で午前7時に始まり、午前11時現在の投票率は18.43％となっています。投票は午後8時に締め切ら