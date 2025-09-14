「ジャイアンツ−ドジャース」（１３日、サンフランシスコ）ドジャースのマックス・マンシー内野手が六回の打席で頭部死球を受けた。当ててしまったゲージはその場に座り込み、衝撃の大きさを物語った。１５１キロこん身のストレートがマンシーの後頭部を直撃。ものすごい音がスタンドに鳴り響き、その場に倒れ込んだ。ベンチからロバーツ監督とトレーナーが出てきたが、マンシーはプレーを続行。一塁まで歩き、マウンドに向