米女子ゴルフツアーの「クローガー・クリーンシティー選手権」３日目（１３日＝日本時間１４日、オハイオ州メーンビルのＴＰＣリバースベンドＣ＝パー７２）、今季のメジャー「ＡＩＧ全英女子オープン」を制した山下美夢有（２４＝花王）が７バーディー、１ボギーの６６で回り、岩井千怜（２２＝Ｈｏｎｄａ）とともに首位と２打差の３位に浮上した。山下はラウンド後に「比較的縦距離は合ってましたし、１メートルくらいのバー