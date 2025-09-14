２４年のブリーダーズＣターフで２着に好走した実績馬で、前走の宝塚記念１５着から巻き返しを期すローシャムパーク（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父ハービンジャー）が、次走としてアルゼンチン共和国杯（１１月９日、東京）を目標に調整を進めていく。サンデーサラブレッドクラブが９月１４日、公式ホームページで発表した。