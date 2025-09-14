◆米大リーグパドレス１１―３ロッキーズ（１３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）昨季ナ・リーグ首位打者のパドレスのＬ・アラエス内野手が、ロッキーズ戦の９回開始前に、ボールが顔面を直撃して途中交代した。イニング間でボールを回していたところ、三塁に入る予定だった代打ワグナーがオハーン一塁手に悪送球。下を向いて遅れてグラウンドに入ってきたアラエスの顔面に直撃した。しばらくグラウンドに