２３年のエリザベス女王杯の勝ち馬で、前走の新潟記念は６着だったブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、次走は天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京）を目標に進めていく。サンデーサラブレッドクラブが９月１４日、公式ホームページで発表した。