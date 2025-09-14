◆高校野球秋季岐阜県大会▽２回戦岐阜総合学園５―４県岐阜商（１４日・プリニーの野球場）今夏の甲子園で１６年ぶりに４強入りした県岐阜商が秋の初戦で岐阜総合学園に１点差で敗れ、来春センバツ出場が絶望的になった。県岐阜商は２回表までに１−５と４点ビハインドの厳しい展開。だが３回に３点を加え、１点差に迫った。しかし４回以降は両校投手が上々の投球を披露し、互いにゼロ更新。県岐阜商はあと１点が遠く、夏春