この3連休、鹿児島県内では体育祭が開かれている学校もあります。厳しい残暑の中、鹿児島市のラ・サール学園では開始時間を早めるなど、熱中症対策をとっています。 中学1年から高校3年までおよそ1100人が参加するラ・サール学園の体育祭。「紅軍」と「白軍」に分かれて大玉転がしや綱引きなど、熱戦を展開しています。 厳しい残暑の中、学校では今年から熱中症対策として、開始時間を午前8時にして例年より30分早め