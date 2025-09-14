【マニラ共同】フィリピン軍は14日、海上自衛隊や米軍とフィリピン沖の南シナ海で「海上協同活動」と呼ばれる合同演習を12、13両日に行ったと発表した。海自は輸送艦おおすみを派遣した。南シナ海で中国が威圧的行動を強める中、3カ国の結束をアピールした。フィリピン軍によると、日米とフィリピンによる南シナ海での3カ国演習は3月以来となる。今回は米軍のイージス駆逐艦ジョン・フィンやフィリピン軍のフリゲート艦ホセ・