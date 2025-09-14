きょうは、北日本は低気圧が次第に遠ざかるため、天気は回復傾向で強い風も徐々に落ち着く見込みです。東日本と西日本は大気の状態が不安定で、日本海側を中心に雷を伴って、雨脚の強まるところがあるでしょう。念のため落雷や突風にもご注意ください。予想最高気温です。全国的にきのうと同じか、やや高く、西日本と東日本は広く真夏日となりそうです。湿度が高く、体にこたえる蒸し暑さとなるでしょう。風通しの良い服装がおすす