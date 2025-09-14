カーリングの日本代表決定戦は１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパークで女子の決定戦（３戦先勝方式）第２戦が行われ、フォルティウスがＳＣ軽井沢クに７―６で競り勝った。１次リーグの直接対決の結果が持ち越されるため、両チームの通算成績は２勝２敗の五分となった。同点のまま迎えた最終エンド、フォルティウスのスキップ吉村紗也香が決めなければ敗退となる最後の１投をきっちりとハウス中心付近に運び、勝利をもぎ