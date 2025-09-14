9月13日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、「昭和お宝アイテム探し」と題し、古いものが数多く眠っているという古民家とレトロ部屋を訪れた。古道具の用途を当てるクイズがスタジオで出題されると、トンチンカンな“天然”解答をした芦田愛菜がサンドウィッチマン・伊達みきおに強烈にツッコまれ…。【映像】「そっち？」サンドウィッチマンにツッコまれ自分で笑いだしてしまう芦田愛菜“昭和の遊び博士