LAギャラクシーのDF山根視来が13日、終盤にメジャー・リーグ・サッカー(MLS)初ゴールを決めて勝点1の獲得に貢献した。チームはシアトル・サウンダーズとの一戦で2点を先取される苦しい展開となった。それでも前半44分、DF吉田麻也が左サイドからのクロスを頭で合わせて1点を返す。その後はスコアが動かず終盤を迎えたが後半42分、ペナルティエリア内に侵入した山根がこぼれ球をスライディングシュートで合わせて起死回生の同点