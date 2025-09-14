モナコのMF南野拓実が13日のオセール戦で今季2点目を決め、リーグアン(フランス1部)の日本人通算得点ランキングで単独首位に浮上した。南野はスコアレスで迎えた前半アディショナルタイム、ゴール前のこぼれ球に反応して先制点をゲット。前節は後半アディショナルタイムに得点しており、抜け目ない活躍で2連勝に貢献した。このゴールで南野はリーグアン通算18点目となり、松井大輔氏の通算17得点を上回って日本人歴代単独ト