[9.13 エールディビジ第5節 アヤックス 3-1 ズウォレ]オランダ・エールディビジは13日に第5節を行った。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスはホームでズウォレと対戦し、3-1で勝利。日本代表から帰還した板倉は加入後初のホーム戦で先発出場し、後半22分までプレーした。中断期間前の前節から2試合連続の出場となった。右CBに配置された板倉は、タイトな守備だけでなく、効果的なビルドアップで攻撃をサポート。中盤への縦