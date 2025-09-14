二刀流のメジャーリーガー大谷翔平選手も使用するマットレスが岩国市の子どもたちに届けられました。「大谷翔平選手のマットレスが届いたぞ～！」岩国市の「玖珂小フットサルスクールクオーレ」に届けられたのは寝具メーカー＝西川のマットレス32本です。2017年からメジャーリーガーの大谷翔平選手をサポートする西川では子どもたちの成長や夢の実現を応