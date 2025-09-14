ロッテの河村説人投手が15日の楽天戦（楽天モバイルパーク）に先発することが発表された。楽天はスペンサー・ハワード投手が先発する。河村は22年9月の右肘手術、育成契約を乗り越え、今季2度目の先発となった8日のオリックス戦（ZOZOマリン）で5回1失点と好投、22年5月11日の楽天戦以来、実に1216日ぶりとなる白星を飾った。そこから中6日で今季3度目のマウンド。1メートル92の長身右腕は「ホームランもありますし、浅村