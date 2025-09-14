「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）３戦先勝方式で争われている女子決勝の第２戦が行われた。王手を懸けていた２５年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブは、同２５年覇者のフォルティウスに６−７で敗れた。１次リーグの直接対決の成績も合わせ、互いが２勝２敗。午後２時３０分から行われる決勝第３戦の勝利チームが、ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選（１２月、カ