13日、熊本県益城町のグランメッセ熊本で「将棋日本シリーズJTプロ公式戦」が開かれ、伊藤匠 叡王と佐藤天彦九段が対局。佐藤九段が勝って準決勝に進みました。 また会場では小学生以下による「テーブルマークこども大会」も開かれました。