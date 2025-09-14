ロシアのボルゴグラードにあるルクオイル社の石油精製所の全景＝２０２２年４月２２日/Reuters（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１３日の書簡で、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対してロシア制裁を巡る最後通告を発した。米国はＮＡＴＯ各国が足並みをそろえることに同意し、ロシアからの原油購入を停止した場合のみ、「大規模」なロシア制裁を発動するとしている。トランプ氏の要求に応じれば、ＮＡＴＯ内での大きな転換になる