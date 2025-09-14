テレ東では、2025年9月15日(月)夜8時から「JAPANをスーツケースにつめ込んで！～世界に日本を持ってった～」2時間スペシャルを放送します。様々なジャンルの日本を代表する商品をスーツケースにつめ込んで世界の国へ持って行くと…普段自分たちが“当たり前に使っているモノや食べているモノ”が世界でどう評価されるのか？世界の人と自分たちとどう違うのか？世界各国で日本のモノを市場