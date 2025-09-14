ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースのマックス・マンシー内野手が13日（日本時間14日）、敵地ジャイアンツ戦で頭部死球を受けた。その場に倒れこんだが、そのまま継続出場。一塁上で無事をアピールした。6回無死の打席で、ゲージの151キロを頭に受けた。マンシーはその場に倒れこみ、場内は騒然。ただ、起き上がって一塁へ向かった。出場を継続し、無事であることもアピールしていた。直後のテオスカー・ヘルナンデスが三ゴ