wacciが、9月13日(土)に東京・日比谷野外大音楽堂にて初となるワンマンライブを開催した。本公演はチケットが即日SOLD OUTし、当日は多くのファンが駆けつけた。◆ライブ写真ライブは「泣きっ面」「大丈夫」「晴れるから」と、長年wacciを支えてきたファンにはたまらない楽曲で幕を開け、結成15周年にふさわしいセットリストを冒頭から披露。「夢を叶えに来ました。野音へようこそ」と話し会場を沸かせる。さらに、トランペット・