三重県伊勢市のおかげ横丁では、全国から集めた招き猫の展示会が行われています。 【写真を見る】三重県伊勢市のおかげ横丁で「来る福招き猫まつり」全国から1万点を集め展示・販売訪れた人に福を 伊勢市のおかげ横丁で開かれている「来る福招き猫まつり」は訪れた人に福を共有しようという願いが込められていて全国各地から集めた招き猫およそ1万点が展示・販売されています。 訪れた人は、それぞれの福を求めて招き猫を