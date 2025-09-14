◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（１４日・京セラＤ大阪）【ソフトバンク】１（中）周東、２（左）柳町、３（指）近藤、４（一）中村、５（二）牧原大、６（三）栗原、７（遊）野村、８（捕）海野、９（右）佐藤直、▽（投）＝有原【オリックス】１（中）広岡、２（二）西野、３（左）中川、４（指）西川、５（一）頓宮、６（捕）森、７（右）杉本、８（遊）大城、９（三）宗、▽（投）＝曽谷