◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）秋場所初日から休場の東前頭１２枚目・尊富士（伊勢ケ浜）が秋場所初日の１４日、日本相撲協会に「右上腕二頭筋腱断裂にて１か月の安静・加療・リハビリを必要とする」との診断書を届け出た。夏巡業を休場した尊富士は８月に右上腕部の修復手術を受けていた。１２日に取材に応じた師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）によると途中出場はなく、全休する見込みで「もっと