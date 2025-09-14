◆米大リーグパドレス１１―３ロッキーズ（１３日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ナ・リーグ西地区２位のパドレスが１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロッキーズ戦で逆転勝ちし、この時点で首位のドジャースに２・０ゲーム差に迫った。ドジャースがこの日の敵地・ジャイアンツ戦で勝つと再び２・５ゲーム差となり、負ければ１・５ゲーム差となる。前日１２日（同１３日）は地区最下位のロッキーズに敗