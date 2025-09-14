ダイソーで見つけて思わず飛びついてしまった、ミニミニサイズのマグカップ。取っ手に差し色があしらわれた、今っぽくて可愛いデザインに一目惚れしました♡容量は約60mLと少なめですが耐熱性があるため、熱湯や電子レンジ、食洗機で使用できて便利！エスプレッソや食前酒を飲む際や、小物入れなどにもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マグ（耐熱ガラス、60mL、A）価格：￥110（税込）容量（約）：60m