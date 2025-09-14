14日未明、宮城県多賀城市で住宅を全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。火事があったのは、多賀城市の菊地稔さん（70代）の住宅です。警察によりますと14日午前3時10分ごろ、「住宅から火が出ている」と近所の人から消防に通報がありました。この火事で木造2階建て住宅1棟が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。近所の人「（火は）ボーボーボー。恐ろしいなんてもんじゃない」菊地さんは5人暮らし