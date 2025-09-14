◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)女子マラソンは初出場の小林香菜選手(大塚製薬)が日本女子3大会ぶりの入賞となる7位の力走をみせました。序盤から上位でレースを進め、途中コースを間違えそうになるハプニングもありながら奮闘。25キロ付近では3番手を走っていましたが、ケニアやエチオピア勢のペースアップについて行けず、入賞圏外に落ちますが、粘りのレースで落ちていく選手をとらえ、2時間28分50秒のタイムで