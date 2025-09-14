エミレーツ航空は、エミレーツ・スカイワーズにプレミアムエコノミークラスの特典航空券を導入した。特典航空券のクラシック特典は片道15,000マイルから交換できるほか、エコノミークラスからのアップグレードは同7,020マイルから空席状況によって申し込みができる。当初はスカイワーズ会員向けに展開し、将来的には提携航空会社にも開放する。