俳優の杉浦太陽が13日に自身のアメブロを更新。関西での仕事帰りに購入した土産を報告した。この日、杉浦は「京都で生放送してから、大阪でトークショーしてきたよ」と自身の活動について報告。続けて「お土産には、堂島ロール」と購入した品を紹介し「めちゃくちゃ美味しいので、帰ったらみんなで食べよー」とコメントした。一方で「豚まんとチーズケーキは、並び過ぎで断念です」とつづり、ブログを締めくくった。