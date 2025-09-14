［J１第29節］鹿島 ３−０ 湘南／９月13日／メルカリスタジアム鹿島アントラーズが３−０で湘南ベルマーレを下した一戦で、右SB濃野公人が待望の今季初ゴールを決めた。鹿島が１点リードで迎えた55分。樋口雄太の右CKをファーサイドで収めると、右足のコントロールショットで見事にネットを揺らしてみせた。ルーキーイヤーの昨季は９ゴールを記録した濃野だったが、今季は怪我の影響もあってこれが初ゴールとなった。「久し