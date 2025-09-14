この漫画は作者・神谷もちさんの友人の体験談を漫画化したものです。主人公はるかがママ友付き合いで価値観の違いに悩み、翻弄される様子がコミカルに描かれています。『これって価値観の違いですか？』第12話をごらんください。 お子様ランチの値段が聞いていたより高いから頼まないと言い出すりさ。はるかは「うちだけ頼んだら、ゆずきちゃんがかわいそうだよ」とりさの娘を気遣います。「うちが差額を出すから」と言いますが