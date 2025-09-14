◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーン・シティー選手権第3日（2025年9月13日米オハイオ州TPCリバーズ・ベンド＝6876ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、14位から出た山下美夢有（24＝花王）が7バーディー、1ボギーの66をマークし、通算14アンダーで3位に浮上した。トップと2打差。山下は正確なショットでバーディーを量産した。3番で1メートル、パー5の6番は30センチ、パー3の7番は2メートル、9番は50センチ