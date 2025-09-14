◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月13日サンフランシスコ）ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に頭部死球を受けるアクシデントがあった。9―7の6回先頭で迎えたマンシーの第4打席でアクシデントが発生した。左腕ゲージが投じた94.1マイル（約151.4キロ）シンカーがまともに頭部を直撃。マンシーがその場に倒れ込み