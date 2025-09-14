14日未明、愛知県豊川市で空き家2棟が燃える火事がありました。ケガ人はいませんでした。警察によりますと、14日午前1時半過ぎ、豊川市長沢町の空き家から煙が出ていると近所の住民から消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが、木造の2階建て母屋と平屋建ての離れが燃えました。ケガ人はいませんでした。火事があった空き家は倉庫として使われていて、最近も人の出入りがあったということで、