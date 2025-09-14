俳優の大沢たかお（57）が14日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。大ヒット映画の役作りでの“やり過ぎ”エピソードを明かす場面があった。この日は映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」で共演した女優の上戸彩、プロデューサーの松橋真三氏とともに出演。松橋氏とは映画「キングダム」シリーズでもタッグを組んでおり、同作で大沢は王騎将軍を演じた。松橋氏は大沢について「『キングダム』でご一緒させて