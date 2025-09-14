徳島バス（徳島市）は１３日、徳島県鳴門市の鳴門営業所で、大型バスの運転体験会を開いた。全国的にバス運転手が不足する中、仕事や運転の楽しさを知ってもらおうと、昨年から開催。６回目の今回は若手従業員の発案で、夏のインターンシップ（就業体験）の時期に合わせ、大学生の枠を設けた。普通免許を持つ人が対象で、この日は２０〜５０歳代の男女８人（うち大学生１人）が参加した。参加者は、指導員から運転前の操作や