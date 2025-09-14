DMM.comが運営する動画配信サービス「DMM TV」の縦型ショートドラマを配信する新サービス「DMMショート」にて、ytvメディアデザイン制作のショート作品『サヨナラ港区』（全23話）を9月23日午後6時から独占配信する。【画像】生成AIを駆使したショートドラマ『サヨナラ港区』場面写真本作は、オリジナル脚本をもとに生成AIで映像を制作し、人間による編集を加え、せりふは声優陣によるアフレコ、効果音・音楽は通常のドラマ・