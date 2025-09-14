栃木県の東北自動車道で、追い越し車線に止まっていた車に後続車が追突する事故があり、後続車に乗っていた2歳の男の子が意識不明の重体です。止まっていた車の運転手は逃走しましたが、その後、確保されました。13日夜、東北自動車道下りの鹿沼インターチェンジ付近で、ガードレールに衝突して追い越し車線に止まっていた車に、親子3人が乗る車が追突しました。この事故で、親子3人が病院に運ばれ、2歳の男の子が現在も意識不明の