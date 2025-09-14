NPB(日本野球機構)は14日の公示を発表。日本ハムは加藤貴之投手を登録抹消しました。加藤投手は、今季19試合に先発し8勝6敗、防御率3.24を記録。前日の西武戦でも先発し、5回1/3を投げ2失点で、味方の援護で得たリードを守る安定した投球で先発の役目を果たしました。その後チームは9回に同点に追いつかれ、加藤投手の勝ちは消滅。しかし11回に清宮幸太郎選手のタイムリーでサヨナラ勝ちを収めていました。